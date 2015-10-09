Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 22:30
 

Мбаппе сорвал трансфер звёздного футболиста в "Реал"

  Комментарии

Мбаппе сорвал трансфер звёздного футболиста в "Реал" Килиан Мбаппе. Фото: ©ФК "Реал" Мадрид

"Реал" планировал совершить громкий трансфер в 2026 году. Мадридский клуб собирался подписать свободным агентом защитника "Пари Сен-Жермена" Ашрафа Хакими, однако сделка сорвалась, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Хакими вырос в системе "Реала", провел 17 матчей за "сливочных", но в 2020 году покинул Мадрид. "Королевский клуб" давно мечтал вернуть своего воспитанника, а завершение контракта Хакими с ПСЖ в 2026 году выглядело идеальной возможностью.

По иронии судьбы, планы "Реала" нарушились из-за Килиана Мбаппе. Его уход освободил огромный объем зарплатного бюджета ПСЖ, что позволило клубу сделать Хакими заманчивое предложение по новому контракту.

В итоге марокканец продлил соглашение с парижанами до середины 2029 года и вариант с возвращением в "Реал" отпал.


Хакими выступает за ПСЖ с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.

В составе парижан марокканец завоевал 11 трофеев, в том числе выиграл четыре раза выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов.

