Мбаппе причисляют к новой иконе "Реала"

Форвард "Реала" Хоселу выразил мнением о новичке команды французе Килиане Мбаппе, сообщают Vesti.kz. Мбаппе перешел в испанский клуб в начале прошлой недели на правах свободного агента.

"Он игрок огромного масштаба. Он может стать иконой "Реала", - цитирует Хоселу Onda Cero.

Мбаппе подписал с "Реалом" пятилетний контракт. В прошлом сезоне чемпионата Франции 25-летний нападающий провел 29 матчей, забил 27 голов (из них шесть с пенальти) и сделал семь результативных передач.

Мбаппе с 2017 года выступал за ПСЖ, в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.