Мбаппе поставил точку и развеял главные слухи в "Реале"

Сразу после перехода Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" в прессе активно обсуждали его отношения с новым одноклубником Винисиусом Жуниором, передают Vesti.kz.

Ранее в СМИ писали о зависти, соперничестве и даже о возможном расколе в раздевалке. Казалось, что два лидера не нашли общий язык ни на поле, ни за его пределами.

Однако сам француз недавно поставил точку в этих разговорах. В интервью он заявил:

"У нас отличные отношения. Людям всегда интересно обсуждать нас, потому что мы известные игроки и способны решать исход матчей. Но я изначально приезжал в Мадрид с мыслью играть вместе с Вини. Я не представляю "Реал" без него. Мы уже неплохо взаимодействуем, а можем быть еще сильнее. От нас ждут большего — и это нормально, мы в решающей части сезона и должны помочь команде", - цитируют Мбаппе Madrid Barcelona.

В "Реале" теперь ясно: вместо соперничества между двумя звездами формируется настоящая "химия", которая может стать главным оружием мадридцев в борьбе за титулы.

The kid: “Kylian, is Vinícius nice?”

Kylian: “Yeah, he’s nice.”



The question?? I’m weeeak 😭😭😭 pic.twitter.com/7o8xQULJTs — Ema 🇫🇷 (@iluvkylian) September 2, 2025

Напомним, что в 2024 году Мбаппе перешёл в "Реал" из ПСЖ в статусе свободного агента, несмотря на то, что в 2017 году парижский клуб заплатил за него "Монако" 180 миллионов евро.