Мбаппе получил совет от обладателя "Золотого мяча"

Французский форвард саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема оценил трудности, с которыми в "Реале" столкнулся его соотечественник Килиан Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Мбаппе пополнил ряды испанского клуба этим летом, перейдя туда из ПСЖ.

"Проблема для меня в том, что Мбаппе не является центральным нападающим. Каждый раз, когда он играет за сборную Франции в качестве "девятки", он не хорош, это не его позиция. (Сложность возникает) потому, что слева есть еще один футболист его уровня.

Вини (Винисиус - Прим.ред.) нельзя поставить справа или в качестве центрального нападающего. Где он приносит пользу, так это слева. Посмотрим, как сделает Анчелотти.

Ему (Мбаппе) не нужно опускать руки. В "Реале" очень много давления, это не ПСЖ. Мбаппе должен вбить себе в голову, что он должен быть "девяткой" и забыть о левом фланге. Он был очень хорош на этой позиции, но теперь он должен быть хорош и в других местах", - цитирует Бензема Sport.es.