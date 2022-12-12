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Реклама Новости спорта Футбол Испания Вчера 22:59 Комментарии Лука Модрич рассказал, где мечтает завершить карьеру ©twitter.com/lukamodric10 Полузащитник "Реала" Лука Модрич сделал заявление о том, где мечтает завершить карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz. "Я хотел бы завершить карьеру в "Реале". Это моя мечта", - приводит слова Модрича El Chiringuito. Нынешний контракт 37-летнего хорвата с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года. В данный момент Модрич выступает в составе сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале его национальная команда сыграет с Аргентиной. Поделиться в соц. сетях:











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