Луис Суарес расплакался на поле после победы "Атлетико" в чемпионате Испании

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес расплакался на поле, сообщают Vesti.kz. Футболист расчувствовался после того, как его команда стала чемпионом Испании.
Мадридский клуб одержал гостевую победу со счетом 2:1 над "Вальядолидом" и завоевал "золото" Ла Лиги. Суарес отметился взятием ворот.
Видео, на котором он в слезах сидит с телефоном в руках, разлетелось в интернете.
Напомним, что "Атлетико" стал чемпионом впервые с 2014 года и в 11-й раз в своей истории.
Lagrimas de campeón. 😍— LaLiga (@LaLiga) May 22, 2021
¡Eres enorme, @LuisSuarez9! ❤#LaLigaSantander #HayQueVivirla pic.twitter.com/UahLY14K73
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