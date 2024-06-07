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Лидер "Реала" узнал тревожные новости

Лидер "Реала" узнал тревожные новости
©x.com/realmadrid

Полузащитнику "Реала" и сборной Англии Джуду Беллингему может потребоваться операция из-за травмы плеча. В таком случае он пропустит предсезонную подготовку и старт Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

В заключительной части сезона Беллингем играл с дискомфортом, и проблемы с плечом серьезно повлияли на его выступления. Тем не менее, он продолжал выходить на поле, понимая свою важность в финале Лиги чемпионов, и намерен выступить на чемпионате Европы.

Боли в плече начались в ноябре и усиливались к концу сезона. Если консервативное лечение не принесет результатов, Беллингему и его окружению придется решиться на операцию, которая может быть проведена после чемпионата Европы. Ориентировочный срок восстановления составит три месяца.

Напомним, что в прошедшем сезоне Беллингем был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов и лучшим игроком Ла Лиги.

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Метки:
Реал Мадрид Футбол Испания

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