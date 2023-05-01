Лидер "Реала" приблизился к рекорду Месси в Ла Лиге

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, поднялся на четвертое место в списке легионеров с наибольшим количеством сыгранных матчей в Ла Лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче 32-го тура против "Альмерии" (4:2), в котором Бензема записал на свой счет хет-трик, француз провел свой 436-й матч в высшем испанском дивизионе. Теперь он делят четвертое место с Марсело, бывшим одноклубником Бензема.
Три игрока-легионера провели в Ла Лиге больше матчей, чем Бензема: француз Антуан Гризманн (453), бразилец Донато (466) и аргентинец Лионель Месси (520).
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