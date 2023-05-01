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Лидер "Реала" приблизился к рекорду Месси в Ла Лиге

Лидер "Реала" приблизился к рекорду Месси в Ла Лиге
©twitter.com/realmadriden

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, поднялся на четвертое место в списке легионеров с наибольшим количеством сыгранных матчей в Ла Лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 32-го тура против "Альмерии" (4:2), в котором Бензема записал на свой счет хет-трик, француз провел свой 436-й матч в высшем испанском дивизионе. Теперь он делят четвертое место с Марсело, бывшим одноклубником Бензема.

Три игрока-легионера провели в Ла Лиге больше матчей, чем Бензема: француз Антуан Гризманн (453), бразилец Донато (466) и аргентинец Лионель Месси (520).

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Метки:
Реал Мадрид Месси Лионель

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