Лидер "Реала" приблизился к рекорду Месси в Ла Лиге

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, поднялся на четвертое место в списке легионеров с наибольшим количеством сыгранных матчей в Ла Лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 32-го тура против "Альмерии" (4:2), в котором Бензема записал на свой счет хет-трик, француз провел свой 436-й матч в высшем испанском дивизионе. Теперь он делят четвертое место с Марсело, бывшим одноклубником Бензема.

Три игрока-легионера провели в Ла Лиге больше матчей, чем Бензема: француз Антуан Гризманн (453), бразилец Донато (466) и аргентинец Лионель Месси (520).

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