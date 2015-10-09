Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем высказался о своём отношении к престижной индивидуальной награде - "Золотому мячу", передают Vesti.kz.

23-летний хавбек "сливочных" дал понять, что личные призы его совершенно не интересуют, а главным приоритетом остаются командные победы.

"Честно говоря, мне плевать на "Золотой мяч". Эта награда - для журналистов, а не для меня. Я хочу выигрывать Лигу чемпионов, Ла Лигу и титулы с "Реалом"!", - приводит слова Беллингема источник.

Джуд Беллингем. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ (5:1) англичанин отметился забитым мячом на 60-й минуте, положив начало волевому разгрому соперника.

Напомним, что в 2026 году "Золотой мяч" достался нападающему "Баварии" и сборной Англии Харри Кейну.

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