Левандовски признали лучшим в Ла Лиге после разгрома "Реала"

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам октября, сообщают Vesti.kz.

36-летний польский нападающий провел в октябре три матча, в которых забил семь голов, оформив хет-трик в ворота "Алавеса" и дубли - в матчах против "Севильи" и "Реала".

В борьбе за награду поляк обошел Винисиуса Жуниора ("Реал"), Антуана Гризманна ("Атлетико"), Алекса Беренгера ("Атлетик") и Микеля Оярсабаля ("Реал Сосьедад").