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Испания
Вчера 22:51
 

Левандовски признали лучшим в Ла Лиге после разгрома "Реала"

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Левандовски признали лучшим в Ла Лиге после разгрома "Реала" ©x.com/FCBarcelona

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам октября, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам октября, сообщают Vesti.kz.

36-летний польский нападающий провел в октябре три матча, в которых забил семь голов, оформив хет-трик в ворота "Алавеса" и дубли - в матчах против "Севильи" и "Реала".


В борьбе за награду поляк обошел Винисиуса Жуниора ("Реал"), Антуана Гризманна ("Атлетико"), Алекса Беренгера ("Атлетик") и Микеля Оярсабаля ("Реал Сосьедад").

Реал Мадрид Барселона Левандовски Роберт Испания Футбол

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