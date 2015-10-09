Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 09:40
 

Левандовски предложили контракт с зарплатой суперзвезды: известен клуб

Роберт Левандовски. Фото: ФК "Барселона"

Нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски может сменить клубную прописку по окончании сезона, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Diario Sport.

По информации источника, в услугах 37-летнего форварда заинтересован "Чикаго Файр", выступающий в американской МЛС.

Первые контакты клуба с окружением поляка состоялись в конце прошлого года. В ноябре супруга Левандовски приезжала в Чикаго и даже посещала место возможного проживания. В начале декабря в Барселону нанесла визит делегация "Чикаго Файр". А несколько недель назад известный футбольный агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего, встречался в Лондоне с владельцем американского клуба Джо Мансуэто.

В итоге "Чикаго Файр" предложил Левандовскому 2-летний контракт с зарплатой, соответствующей статусу мировой суперзвезды.

Сам Левандовски пока не дал ответ на предложение "Чикаго Файр", поскольку интерес к нему проявляют европейские и саудовские клубы.


Напомним, Левандовски выступает за "Барселону" с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

