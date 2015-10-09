Легенда "Барселоны" восхитился Винисиусом

Легендарный форвард "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо высказал мнение об игре своего соотечественника - вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщают Vesti.kz.
Во втором туре Ла Лиги против "Овьедо" Винисиус начал встречу на скамейке запасных, но после выхода на поле сумел отличиться забитым мячом. В следующем матче бразилец вновь подтвердил свою форму, забив ещё один гол.
"Хаби Алонсо - отличный тренер, а также был отличным игроком. Он точно знает, о чём думает такой игрок, как Вини. Он знает, что иногда приходится вносить коррективы в игру важных игроков. Хаби, как и любой тренер, всегда хочет от своих игроков максимальной отдачи. Он знает, что Винисиус - важный игрок, и понимает, как добиться от него максимальной результативности.
Я не считаю, что использование Вини в качестве запасного является наказанием. Хаби Алонсо выпустил его на замену с целью раскрыть его лучшие качества. Это стратегия, направленная на дальнейшее развитие Винисиуса, и она приносит свои плоды. Он начал забивать голы", - приводит слова Ривалдо Madrid Zone в социальной сети Х.
