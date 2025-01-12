Ламина Ямаля предостерегли и предрекли завоевание "Золотого мяча"

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски обратился к талантливому одноклубнику Ламину Ямалю, напомнив ему о суровой реальности футбольного мира, сообщают Vesti.kz. Польский нападающий уверен, что звездный вингер может завоевать "Золотой мяч".

"Конечно, Ямаль может выиграть "Золотой мяч" в будущем. Уверен, что он будет один из лучших футболистов в мире, у него большое будущее. Ему всего 17 лет, а он играет так, как будто ему 25-26. Он не такой, как молодежь.

Надеюсь, что люди вокруг смогут помочь Ямалю. Футбол иногда жесток, и он должен быть готов к этому. Я уверен, что Ламин идет по правильному пути. Но в ближайшие годы ему важно быть приземленным.

Талант помогает тебе в начале карьеры, а дальше, чтобы оставаться на вершине, нужен правильный менталитет", - сказал Левандовски ESPN.