Ламин Ямаль "стал" самым дорогим футболистом: подробности

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль возглавил список самых дорогих футболистов в возрасте до 21 года, сообщают Vesti.kz.

Эксперты CIES Football Observatory составили рейтинг самых дорогих футболистов младше 21 года, используя собственную статистическую модель.

На вершине списка оказался 17-летний Ямаль с оценкой в 180,9 миллиона евро. Второе место занял Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед", чья трансферная стоимость составила 114,8 миллиона евро. Замыкает тройку полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери с оценкой в 109 миллионов евро.

В топ-10 также вошли Савио ("Манчестер Сити", 101 млн евро), Жоау Невеш (ПСЖ, 99,8 млн), Эндрик ("Реал", 97,7 млн), Рико Льюис ("Манчестер Сити", 87,2 млн), Арда Гюлер ("Реал", 76,7 млн), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед", 74,8 млн) и Кенан Йылдыз ("Ювентус", 72,3 млн).