Ламин Ямаль ответил на критику в своей карьере

Форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о критике, которая сопровождает его стремительный взлёт в профессиональном футболе, сообщают Vesti.kz.

— Вокруг много шума: "Ламин Ямаль, притормози-ка, твоя жизнь идёт слишком быстро". Что ты можешь ответить на это?

— Ну, я скажу так: если у тебя, например, есть работа и тебе предлагают стать начальником, что ты ответишь? Да или нет? Разве я иду по жизни слишком быстро? Таков мой ответ, — приводит слова Ямаля CBS News.

К этому моменту на счету юного таланта уже 120 матчей за основную команду каталонцев, в которых он забил 32 гола и отдал 43 результативные передачи. В 2023 году Ямаль вошёл в историю, став самым молодым игроком "Барселоны", дебютировавшим в Ла Лиге — ему было всего 15 лет и 290 дней.

