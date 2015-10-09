Ла Лига сделала исключение для "Реала" в новом сезоне: вмешался ЧМ-2026

Старт мадридского "Реала" в новом сезоне чемпионата Испании будет отложен. Матч первого тура Ла Лиги против "Реала Сосьедад" перенесут из-за участия игроков мадридского клуба в заключительных стадиях чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Как сообщает The Athletic, изменения затронут не только встречу "сливочных". Несколько матчей стартового тура Ла Лиги также состоятся примерно на 10 дней позже первоначального расписания. Причиной стало требование Ассоциации испанских футболистов (AFE), согласно которому игроки должны получить не менее трех недель отпуска и трех недель подготовки после завершения мирового первенства.

"Реал" стал первым клубом, которого коснулись изменения, поскольку как минимум один представитель команды гарантированно сыграет в полуфинале чемпионата мира. Речь идет либо о Браиме Диасе в составе сборной Марокко, либо о французах Килиане Мбаппе, Орельене Тчуамени и Ибраиме Конате.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что календарь будет скорректирован.

"Все футболисты получат три недели отпуска после своего последнего матча на чемпионате мира и еще три недели на подготовку. Мы можем провести шесть матчей первого тура до 14 августа, а оставшиеся три-четыре встречи перенести на середину недели в конце августа", — заявил Тебас.

Таким образом, первым официальным матчем Жозе Моуринью после возвращения на пост главного тренера "Реала" станет гостевая встреча с "Эспаньолом" во втором туре Ла Лиги, которая запланирована на 23 августа.

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