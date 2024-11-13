Круче Хвичи? "Барселона" и "Реал" "зарубились" за 16-летнего футболиста из Грузии ©

По сообщениям испанских СМИ Diario AS и La Gazzetta dello Sport испанские "Барселона" и "Реал" задумали заполучить 16-летнего грузинского защитника Сабе Харибашвили, передает Vesti.kz.

Испанские гранды уже в деталях прорабатывают свои предложения.

В этом году вундеркинд дебютировал в составе тбилисского "Динамо". Он провел за основную команду 26 матчей и успел побить несколько возрастных рекордов.

В прошлом году он дебютировал за юношескую сборную Грузии и сыграл за нее уже шесть матчей.

Отметим, что на данный момент главной звездой грузинского футбола является вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия.