Конец эпохи? У "Барселоны" выявили миллиардный долг

Аудиторская проверка компании Deloitte выявила наличие долга в размере 1,173 миллиарда евро у "Барселоны", сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт испанского футбольного клуба.

Отмечается, что потери "Барселоны" за последний период составляют 481 миллион евро, а фонд заработной платы на 40 процентов выше, чем у других топ-клубов. Кроме того, в отчетах Deloitte указаны сомнительные финансовые операции в части трат, которые нуждаются в более тщательном изучении. Компания Kroll провела анализ, в результате которого были установлены нерациональные экономические операции и необоснованные траты - из-за этих операций могли возникать случаи незаконного обогащения.

Совет директоров "Барселоны" передал данные отчета в офис окружного прокурора Барселоны. На данный момент в бумагах не фигурируют конкретные имена.

1 марта прошлого года полиция провела обыски в офисе "Барселоны". Были арестованы бывший президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, бывший генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау, юрист Роман Гомес Понти и экс-глава администрации Бартомеу - Жауме Масферрер. По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба с целью получения личной выгоды. 2 марта было объявлено, что Бартомеу временно выпущен судом из-под стражи. Он покинул пост президента "Барселоны" в октябре 2020 года. 8 марта на выборах президента "Барселоны" победил Жоан Лапорта.