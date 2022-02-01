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"Я был шокирован". В "Барселоне" объяснили финансовые проблемы

"Я был шокирован". В "Барселоне" объяснили финансовые проблемы
©Reuters
Новости спорта Футбол Германия

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о финансовых нарушениях предыдущего руководства клуба во главе с Жозепом Бартомеу, информирует "Чемпионат" со ссылкой на издание Marca.

Ранее появилась информация, что каталонцы хотят подписать контракт с одним из самых дорогих форвардов мира, но теперь "Барселона" может увязнуть в судебных разбирательствах.

"Правление хотело проанализировать экономическую ситуацию в клубе, чтобы понять, какие ресурсы нам доступны. Мы запросили комплексную проверку, которая выявила некоторые сомнительные операции.

Были выявлены безосновательные, недобросовестные и несоразмерные платежи. Это подтверждает недобросовестное ведение бюджета клуба, а также не исключает обогащение тех, кто к этому причастен.


Все собранные сведения переданы в прокуратуру. У них есть все материалы с неопровержимыми фактами. Мы поступаем так, потому что сосьос (зарегистрированные члены испанского футбольного клуба. - Прим. ред.) имеют право знать, что именно привело к столь плачевному состоянию.

Я был шокирован. Мы решили сообщить факты, потому что мы не полицейские или судьи и мы не хотим использовать ресурсы клуба в судебных разбирательствах. Виновных будет определять прокуратура", — цитирует Бартомеу Marca.

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Метки:
Барселона

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