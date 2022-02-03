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Казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом

Казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом
©instagram.com/satyshev_5
Новости спорта Футбол Испания

Футболист юношеской сборной Казахстана (U-19) Аскар Сатышев подписал контракт с испанской "Гранадой", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соглашение рассчитано до июня текущего года с возможной пролонгацией еще на два года. Сатышев может выступать за команду U-19 или за дублирующий состав.

19-летний центральный защитник играл во второй лиге в составе клуба "Академия Онтустик-М" и "Тараз-М", а также в первой лиге за "Тараз-Кара


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Метки:
Испания Сборная РК по футболу Футбольные трансферы Тараз ФК

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