Казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом

Футболист юношеской сборной Казахстана (U-19) Аскар Сатышев подписал контракт с испанской "Гранадой", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соглашение рассчитано до июня текущего года с возможной пролонгацией еще на два года. Сатышев может выступать за команду U-19 или за дублирующий состав.

19-летний центральный защитник играл во второй лиге в составе клуба "Академия Онтустик-М" и "Тараз-М", а также в первой лиге за "Тараз-Кара