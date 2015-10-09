Андоррский клуб "Интер Эскальдес" объявил о назначении бывшего защитника "Барселоны" и сборной Испании Карлеса Пуйоля на пост директора по международным связям и футболу, передают Vesti.kz.

В клубе подчеркнули, что приглашение 48-летнего испанца является важным шагом в развитии структуры и международного направления "Интера".

👏🏻 BENVINGUT @Carles5puyol! Carles Puyol s'incorpora com a Director de Relacions i Futbol Internacional de la nostra entitat. La seva arribada representa un nou pas en el creixement institucional del club. Amb tu, #seremmés💙🖤 https://t.co/giqjxHnkum — Inter Club Escaldes (@interescaldes) November 19, 2026

Отметим, что "Интер Эскальдес" - пятикратный чемпион Андорры и первый клуб в истории страны, пробившийся в основной этап Лиги конференций. Следующую игру в ЛК андоррский клуб проведёт на своём поле с датским "Копенгагеном" 26 ноября. Предыдущие три матча "Интер Эскальдес" проиграл.

Пуйоль, завершивший игровую карьеру в 2014 году, в последние годы проживает в Андорре. Он является воспитанником "Барселоны". За свою игровую карьеру выступал только за каталонский клуб, в составе которого завоевал множество трофеев. Со сборной Испании выиграл чемпионаты мира (2010) и Европы (2008).

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