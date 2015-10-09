Мадридский "Реал" достиг договоренности с капитаном команды - уругвайским полузащитником Федерико Вальверде о продлении контракта, передают Vesti.kz.

"Реал" договорился о новом контракте с Вальверде

Как сообщает известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо, новое соглашение 28-летнего полузащитника будет рассчитано до лета 2031 года. Нынешний договор уругвайца действует до лета 2029 года.

По данным The Athletic, в соглашение будет включена сумма отступных в размере 1 миллиарда евро – это стандартная практика "Реала" в отношении звездных игроков.

Отмечается, что новый контракт также предусматривает повышение зарплаты, благодаря чему Вальверде войдёт в число самых высокооплачиваемых игроков "королевского клуба".

Важный игрок для Моуринью

В "Реале" высоко оценили гибкость уругвайца на поле и готовность играть на разных позициях. Главный тренер мадридцев Жозе Моуринью отметил важность Вальверде для команды. По информации испанского издания AS, это соглашение не только продлевает срок, но и значительно повышает статус игрока.

Вальверде — четвёртый игрок по количеству игрового времени у Моуринью в текущем сезоне (1184 минуты). Он провёл 11 из 15 матчей в центре поля и четыре на правом фланге. В текущем сезоне Феде принял участие в 15 встречах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Статистика и достижения Вальверде в "Реале"

Вальверде присоединился к "Реалу" в июле 2016 года в возрасте 18 лет. В составе первой команды "сливочных" он сыграл 387 матчей, забил 44 гола и отдал 46 голевых передач.

Вместе с "Реалом" Вальверде выиграл 14 трофеев, в том числе трижды выиграл чемпионат Испании и дважды Лигу чемпионов.

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