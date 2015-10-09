Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 09:20
 

Капитан получил травму и сорвал планы "Барселоны": подробности

Капитан получил травму и сорвал планы "Барселоны": подробности

Капитан каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген получил новую травму. Голкипер пропустит матч за Суперкубок Испании, сообщают Vesti.kz.

По информации Diario Sport, тер Штеген травмировался на тренировке и возвращается в Испанию.

Отмечается, что она может повлиять на его уход из команды в аренду в январе. Ранее в СМИ сообщалось, что голкипер был близок к аренде в каталонскую "Жирону", выступающую в испанской Ла Лиге.

Пресс-служба "Барселоны" подтвердила, что тер Штеген покинет расположение команды в Саудовской Аравии и вернется в Барселону для прохождения обследования. Вместо немца в заявку будет включен Диего Кочен – он присоединится к команде завтра.

Во вторник, 7 января, "Барселона" сыграет с "Атлетиком" в полуфинале Кубка Испании.

Марк-Андре тер Штеген выступает за "Барселону" с июля 2014 года. В этом сезоне он сыграл в одном матче за "сине-гарантовых" - в Кубке Испании. В матче против "Гвадалахары" вратарь голов не пропустил.

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   1/2 финала, мужчины
8 января 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетик
Проголосовало 5 человек

Живи спортом!