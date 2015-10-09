Капитан получил травму и сорвал планы "Барселоны": подробности

Капитан каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген получил новую травму. Голкипер пропустит матч за Суперкубок Испании, сообщают Vesti.kz.

По информации Diario Sport, тер Штеген травмировался на тренировке и возвращается в Испанию.

Отмечается, что она может повлиять на его уход из команды в аренду в январе. Ранее в СМИ сообщалось, что голкипер был близок к аренде в каталонскую "Жирону", выступающую в испанской Ла Лиге.

Пресс-служба "Барселоны" подтвердила, что тер Штеген покинет расположение команды в Саудовской Аравии и вернется в Барселону для прохождения обследования. Вместо немца в заявку будет включен Диего Кочен – он присоединится к команде завтра.

ℹ️ Ter Stegen leaves the Barça squad’s training camp in Saudi Arabia to return to Barcelona for medical tests. Diego Kochen, the reserve team goalkeeper, will join the group tomorrow. pic.twitter.com/5PnObUwmrk — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2026

Во вторник, 7 января, "Барселона" сыграет с "Атлетиком" в полуфинале Кубка Испании.

Марк-Андре тер Штеген выступает за "Барселону" с июля 2014 года. В этом сезоне он сыграл в одном матче за "сине-гарантовых" - в Кубке Испании. В матче против "Гвадалахары" вратарь голов не пропустил.

