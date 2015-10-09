Капитан каталонской "Барселоны" и нападающий сборной Бразилии Рафинья Диас отметился историческим достижением, повторив результат Криштиану Роналду по количеству голов на старте сезона в чемпионате Испании, передают Vesti.kz.

Рафинья повторил рекорд Роналду

Как сообщает Stats Foot, Рафинья стал первым футболистом после Криштиану Роналду, которому удалось забить 18 голов в первых 14 турах Ла Лиги. Португальский форвард добился аналогичного результата в сезоне-2014/15, когда на этом отрезке отличился 23 раза.

29-летний бразилец приблизился к достижению после хет-трика в выездном матче 14-го тура против "Депортиво", завершившемся победой каталонцев со счётом 5:1.

Всего в текущем сезоне Рафинья забил 22 гола и отдал три результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах.

Рафинья выступает за "Барселону" с 2022 года

Бразилец присоединился к каталонскому клубу летом 2022 года, перейдя из английского "Лидса" за 58 миллионов евро.

После 14 туров "Барселона" набрала 39 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании.

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