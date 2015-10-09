Камбэком с 8 голами завершился матч "Барселоны" в Ла Лиге

"Барселона" одержала яркую победу над "Бетисом" в 15-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей. При этом "сине-гранатовые" первыми пропустили, но сумели отыграться и довели матч до уверенной победы.

У "Бетиса" голы забили Антони (6-я минута), Диего Льоренте (85-я) и Кучо Эрнандес (90-я, с пенальти). В составе "Барселоны" отличились Ферран Торрес (11-я, 13-я, 40-я), Руни Бардагжи (31-я) и Ламин Ямаль (59-я, с пенальти).

"Барселона", набрав 40 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как "Бетис" располагается на пятом месте с 24 баллами.

13 декабря "Барселона" примет дома "Осасуну", а 15-го числа "Бетис" сыграет на выезде с "Райо Вальекано".

