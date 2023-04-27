Жерар Пике делает шоу из футбола. Его медийная лига собрала 92 тысячи зрителей на "Камп Ноу"

Жерар Пике завершил карьеру в конце прошлого года, но нашел себя за пределами поля еще задолго до этого. Экс-защитник "Барселоны" уже больше бизнесмен, чем футболист. Жерар участвует в разных бизнес-проектах: от разработки мобильных игр до продажи котлет, но испанец не забывает и о футболе. Пике основал турнир Kings League, правила которого сильно отличаются от классического футбола. Подробнее о его "детище" - в материале Vesti.kz.

В конце 2022 года Пике и видеоблогер Ибаи Льянос решили создать турнир для бывших футболистов и медийных персон Kings League.

Матчи в "Лиге королей" и правила игры совершенно не похожи на привычный футбол. Перед каждым матчем команды выбирают одну из пяти "секретных золотых карт", которые могут дать им преимущество во время игры. К таким "бонусам" относятся мгновенный штраф, удаление игрока из команды противника, удвоение очков за гол, кража карты команды противника или карта-джокер, которая позволяет выбрать любой из четырех бонусов. Как и в водном поло, игра начинается с того, что обе команды бегут к центру поля, чтобы завладеть мячом.

По правилам Лиги, в матчах допускается неограниченное количество замен, но если игрок получает желтую или красную карточку, он отправляется в "штрафную клетку" на определенное время. У команд есть одна возможность использовать VAR, но если она не удалась, они не могут запросить ее снова.

Первый турнир стартовал 1 января 2023 года и закончился 26 марта. Игры транслировались на платформе Twitch, в первый день турнира пик числа зрителей на стриме составил около 780 000 человек. В турнире принимали участие 12 команд. Матчи проходили в Барселоне в формате 7 на 7 и длились по 40 минут.

"Финал четырех" Kings League прошел на "Камп Ноу" и собрал 92 522 зрителя. Это практически аншлаг - вместимость стадиона составляет 99 354 зрителя.

А президент Пике прилетел на игру на вертолете.

Среди футбольных звезд на матчах Kings League принимали участие Серхио Агуэро, Роналдиньо, Икер Касильяс, Чичарито и Жоан Капдевила.

По данным издания Relevo, в среднем матчи турнира онлайн смотрели 450 тысяч зрителей. Только матчи "Барселона" - "Эспаньол" (610 тысяч зрителей онлайн на Movistar +) и "Вальядолид" - "Реал" (548 тысяч зрителей на DAZN) привлекли больше внимания, чем матчи медиафутбольного турнира.

"Если мы все сделаем правильно, Kings League будет проводиться дальше. Вопрос в том, что проект хорошо знаком в Испании, но не так хорошо на других рынках. Нужно посмотреть, как мы расширяемся, в какие страны мы идем.

В следующем году мы хотим поехать в Латинскую Америку, чтобы они узнали о продукте, который совмещает спорт, шоу и развлечения", – делится планами Жерар в интервью El País.

На данный момент ведутся переговоры о поездке в Бразилию, а первыми президентами будущих бразильских медиаклубов уже вызвались Роналдиньо и Неймар: хотят иметь свои клубы в случае проведения бразильской Kings League.

На успешный проект сразу обратили внимание крупные мировые бренды. Спонсорами Kings League стали Adidas и Spotify, позже к ним присоединилась компания McDonald’s.

Фото: instagram.com/kingsleague/