Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Жерар Пике делает шоу из футбола. Его медийная лига собрала 92 тысячи зрителей на "Камп Ноу"

Жерар Пике делает шоу из футбола. Его медийная лига собрала 92 тысячи зрителей на "Камп Ноу"
©instagram.com/kingsleague/

Жерар Пике завершил карьеру в конце прошлого года, но нашел себя за пределами поля еще задолго до этого. Экс-защитник "Барселоны" уже больше бизнесмен, чем футболист. Жерар участвует в разных бизнес-проектах: от разработки мобильных игр до продажи котлет, но испанец не забывает и о футболе. Пике основал турнир Kings League, правила которого сильно отличаются от классического футбола. Подробнее о его "детище" - в материале Vesti.kz.

В конце 2022 года Пике и видеоблогер Ибаи Льянос решили создать турнир для бывших футболистов и медийных персон Kings League.

Матчи в "Лиге королей" и правила игры совершенно не похожи на привычный футбол. Перед каждым матчем команды выбирают одну из пяти "секретных золотых карт", которые могут дать им преимущество во время игры. К таким "бонусам" относятся мгновенный штраф, удаление игрока из команды противника, удвоение очков за гол, кража карты команды противника или карта-джокер, которая позволяет выбрать любой из четырех бонусов. Как и в водном поло, игра начинается с того, что обе команды бегут к центру поля, чтобы завладеть мячом.

По правилам Лиги, в матчах допускается неограниченное количество замен, но если игрок получает желтую или красную карточку, он отправляется в "штрафную клетку" на определенное время. У команд есть одна возможность использовать VAR, но если она не удалась, они не могут запросить ее снова.

Первый турнир стартовал 1 января 2023 года и закончился 26 марта. Игры транслировались на платформе Twitch, в первый день турнира пик числа зрителей на стриме составил около 780 000 человек. В турнире принимали участие 12 команд. Матчи проходили в Барселоне в формате 7 на 7 и длились по 40 минут.

"Финал четырех" Kings League прошел на "Камп Ноу" и собрал 92 522 зрителя. Это практически аншлаг - вместимость стадиона составляет 99 354 зрителя.

А президент Пике прилетел на игру на вертолете.

Среди футбольных звезд на матчах Kings League принимали участие Серхио Агуэро, Роналдиньо, Икер Касильяс, Чичарито и Жоан Капдевила.

По данным издания Relevo, в среднем матчи турнира онлайн смотрели 450 тысяч зрителей. Только матчи "Барселона" - "Эспаньол" (610 тысяч зрителей онлайн на Movistar +) и "Вальядолид" - "Реал" (548 тысяч зрителей на DAZN) привлекли больше внимания, чем матчи медиафутбольного турнира.

"Если мы все сделаем правильно, Kings League будет проводиться дальше. Вопрос в том, что проект хорошо знаком в Испании, но не так хорошо на других рынках. Нужно посмотреть, как мы расширяемся, в какие страны мы идем.

В следующем году мы хотим поехать в Латинскую Америку, чтобы они узнали о продукте, который совмещает спорт, шоу и развлечения", – делится планами Жерар в интервью El País.

На данный момент ведутся переговоры о поездке в Бразилию, а первыми президентами будущих бразильских медиаклубов уже вызвались Роналдиньо и Неймар: хотят иметь свои клубы в случае проведения бразильской Kings League.

На успешный проект сразу обратили внимание крупные мировые бренды. Спонсорами Kings League стали Adidas и Spotify, позже к ним присоединилась компания McDonald’s.

Фото: instagram.com/kingsleague/

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барселона

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus