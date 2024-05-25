Известный футболист играл два года с осколком в стопе

Нападающий испанского "Атлетика" Иньяки Уильямс на протяжении двух лет играл с двухсантиметровым осколком в стопе. Футболист недавно перенес операцию по извлечению стекла, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Об этой истории журналистам поведал главный тренер басков Эрнесто Вальверде. По его словам, пару лет назад Уильямс попал в ДТП в Гане, после чего наступил на осколок стекла. Врачи зашили рану, но не заметили, что двухсантиметровый осколок остался внутри стопы футболиста.

Через какое-то время Иньяки стал жаловаться на дискомфорт в ноге. По итогам сделанного МРТ стало известно, что в его ноге осколок. Спустя два года нападающего избавили от стекла в ноге.

Отметим, что Уильямс практически всю карьеру выступает за "Атлетик". На его счету 17 матчей и один гол в составе сборной Ганы.