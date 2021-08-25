Испанский клуб объявил о контракте с казахстанским футболистом

Нападающий молодежной сборной Казахстана по футболу Дмитрий Бачек перешел в испанскую "Антекеру", сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом пресс-служба клуба не уточняет детали контракта.

"Бачек усиливает атаку "зелено-белых". Игрок казахстанской "молодежки" обладает скоростью и качественным ударом", - говорится в сообщении команды.

До заключения соглашения Бачек сыграл за новый клуб в товарищеском матче против "Гранады Б" (1:1) и даже смог отметиться забитым голом на седьмой минуте.

"Антекера" в прошлом сезоне выступала в Терсере (4-я лига) и через плей-офф поднялась в Сегунду Б. Сам Бачек в прошлом сезоне играл как раз в Сегунде Б - за "Побленсе".

20-летний Бачек - воспитанник карагандинского футбола. До переезда в Испанию успел провести шесть матчей за "Шахтер" в КПЛ.

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