Испанский клуб из-за нашествия крыс выпустил необычный запрет для зрителей

Испанская "Валенсия" просит своих болельщиков воздержаться от потребления семечек на домашнем стадионе клуба - "Месталье", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Marca.

В противном случае клуб будет требовать, чтобы болельщики выбрасывали всю шелуху в принесенные с собой пакеты. Для борьбы с проблемой разбросанной шелухи, клуб также принимает меры и прекратит продажу семечек на стадионе.

Работники арены выражают обеспокоенность по поводу большого количества разбросанной шелухи на трибунах, которая привлекает крыс.

В сезоне-2022/23 "Валенсия" заняла 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

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