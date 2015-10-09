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Испания
Вчера 15:48
 

Игрок сборной Франции пошёл против трансфера "Реала"

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Игрок сборной Франции пошёл против трансфера "Реала" ©Depositphotos/

Будущее полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинги в мадридском "Реале" остаётся неопределённым, передают Vesti.kz.

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Будущее полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинги в мадридском "Реале" остаётся неопределённым, передают Vesti.kz.

"Реал" допускает продажу

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "сливочных" всерьез рассматривает вариант с продажей 23-летнего хавбека. Сообщается, что новый главный тренер команды Жозе Моуринью пока не убежден в необходимости сохранять француза в составе.

При этом в клубе не оказывают давления на игрока и не требуют его ухода, однако готовы выслушать предложения по трансферу.

Камавинга хочет остаться

Сам Камавинга не собирается менять команду. По данным источника, футболист уже сообщил своим агентам, что намерен продолжить карьеру в "Реале".

Полузащитник рассчитывает доказать Моуринью свою состоятельность и завоевать место в основном составе. Француз уверен, что способен изменить мнение португальского специалиста своей игрой.

Эдуардо Камавинга в составе Фото: Depositphotos/Musiu0

Признал неудачный сезон

Камавинга также признает, что прошлый сезон получился для него неудачным и не соответствовал высоким требованиям мадридского клуба. Однако, по мнению футболиста, на его выступления повлияли не только собственные ошибки, но и череда неудачных обстоятельств.

Теперь француз намерен использовать предстоящий сезон, чтобы вернуть себе статус одного из ключевых игроков "Реала".

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