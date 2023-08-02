Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Хави рассказал об уходе Дембеле из "Барселоны"

Хави рассказал об уходе Дембеле из "Барселоны"
©twitter.com/dembouz

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался об уходе из клуба французского вингера Усмана Дембеле, передает "Чемпионат". Он отметил свое разочарование.

"Дембеле был прямолинеен и попросил отпустить его. У него есть предложение от ПСЖ. Мы не можем конкурировать с ними. Я немного разочарован", - сказал Хави на пресс-конференции после победного матча с "Миланом".

В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Дембеле составляет 60 миллионов евро. 

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Барселона

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 13:24
Испания
©twitter.com/dembouz Хави рассказал об уходе Дембеле из "Барселоны"
Сегодня , 12:17
Испания
©ФК "Реал" Мадрид Раскрыт секрет успеха "Реала"
Вчера , 18:59
Испания
©twitter.com/valenciacf Испанский клуб из-за нашествия крыс выпустил необычный запрет для зрителей
Вчера , 16:49
Испания
©twitter.com/realmadrid "Реал" потерял звездного новичка. Подробности
Вчера , 08:16
Испания
©instagram.com/k.mbappe ПСЖ может пожаловаться на "Реал" в ФИФА из-за Мбаппе
31 июля, 15:29
Испания
©instagram.com/fcbarcelona/ "Барселона" решила объявить "войну" ПСЖ
31 июля, 13:21
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ Стало известно о попытке "Барселоны" заполучить Мбаппе
31 июля, 07:33
Испания
©ФК "Барселона" Футболист "Барселоны" за 100 миллионов согласился перейти в ПСЖ
30 июля, 14:50
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ "Реал" определился по трансферу Мбаппе
30 июля, 14:26
Испания
©instagram.com/fcbarcelona/ Хави прокомментировал разгромную победу "Барселоны" над "Реалом"
30 июля, 11:11
Испания
©instagram.com/realmadrid/ Главный тренер "Реала" назвал причины разгрома от "Барселоны"
30 июля, 07:15
Испания
©twitter.com/realmadriden Разгромом закончился матч "Барселоны" и "Реала"
29 июля, 17:00
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ "Реал" намерен бесплатно подписать Мбаппе
29 июля, 10:45
Испания
©twitter.com/KMbappe В "Барселоне" высказались о трансфере Мбаппе
27 июля, 11:43
Испания
©ФК "Барселона" "Барселона" пропустила 5 голов перед матчем с "Реалом"
27 июля, 09:45
Испания
©ФК "Реал" Мадрид Дебютные голы новичков помогли "Реалу" всухую обыграть "Манчестер Юнайтед"
25 июля, 15:45
Испания
©twitter.com/GuardiolaTweets Гюндоган оценил влияние Гвардиолы на игру Хави
24 июля, 10:27
Испания
©instagram.com/realmadrid/ "Реал" сделал камбэкс 0:2 и вырвал победу над "Миланом"
24 июля, 08:29
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ "Реал" нашел деньги на трансфер Мбаппе
21 июля, 14:37
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ ПСЖ предложил Мбаппе миллиард евро за десять лет
20 июля, 12:59
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ Стали известны будущая зарплата Мбаппе в "Реале" и финансовые детали трансфера
20 июля, 11:56
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ "Реал" заработает миллиард на трансфере Мбаппе. Подробности
20 июля, 10:57
Испания
©twitter.com/PSG_English Названы сроки дебюта Мбаппе в составе "Реала"
19 июля, 19:36
Испания
©instagram.com/joaofelix79/ Звезда "Атлетико" захотел в "Барселону" и спровоцировал скандал
19 июля, 15:29
Испания
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" объявила о подписании сменщика Бускетса
18 июля, 10:44
Испания
©twitter.com/IlkayGuendogan Как Гвардиола отреагировал на переход Гюндогана из "Манчестер Сити" в "Барселону"
17 июля, 21:47
Испания
©twitter.com/IlkayGuendogan Новичок "Барселоны" озвучил амбициозные планы на Лигу чемпионов
17 июля, 21:19
Испания
©twitter.com/realmadrid "Реал" обнародовал финансовый отчет за прошлый сезон
16 июля, 18:01
Испания
©twitter.com/BernardoCSilva У "Барселоны" нет денег на трансфер полузащитника "Манчестер Сити"
15 июля, 12:01
Испания
©USA Today Sports Друг Зайнутдинова из сборной Узбекистана интересен испанскому клубу

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus