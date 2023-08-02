Хави рассказал об уходе Дембеле из "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался об уходе из клуба французского вингера Усмана Дембеле, передает "Чемпионат". Он отметил свое разочарование.

"Дембеле был прямолинеен и попросил отпустить его. У него есть предложение от ПСЖ. Мы не можем конкурировать с ними. Я немного разочарован", - сказал Хави на пресс-конференции после победного матча с "Миланом".

В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Дембеле составляет 60 миллионов евро.

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