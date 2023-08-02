"Барселона" после разгрома "Реала" обыграла "Милан"

В США завершился товарищеский матч между испанской "Барселоной" и итальянским "Миланом". Встреча прошла на стадионе "Эллиджтант" в Лас-Вегасе и завершилась со счетом 1:0 в пользу "сине-гранатовых".

Естественный гол в матче забил испанский вингер "Барсы" Ансу Фати, отличившийся на 55-й минуте игры.

До этой встречи "Милан" провел три товарищеских встречи, выиграв только в одной - обыграли "Лумеццане" – 7:0, уступили "Реалу" (2:3) и "Ювентусом" ( по пенальти 2:3).

"Барселона" тоже приняла участие в трех контрольных матчах - обыграли "Кобе" (2:0), проиграли "Арсеналу" (3:5) и разгромили "Реал" (3:0).

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