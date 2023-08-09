Хави отреагировал на "возвращение" Неймара в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Неймара из "Пари Сен-Жермена" в каталонский клуб.

"Я не могу сказать ничего конкретного, когда речь идет об игроках, выступающих за другие клубы. Посмотрим, что мы сможем сделать до закрытия трансферного окна 31 августа, но пока у меня нет комментариев ни о ком, включая Неймара", - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

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31-летний Неймар играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. Контракт бразильца с парижанами рассчитан до июня 2025 года.

В минувшем сезоне-2022/23 Неймар принял участие в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

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