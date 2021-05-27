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Хабиб назвал преемника Зидана в "Реале"

Нурмагомедов - давний болельщик мадридского клуба.

Хабиб назвал преемника Зидана в "Реале"
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Sputnik/Рамиз Бахтияров©
Новости спорта Футбол Испания
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Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов дал понять, что хотел бы видеть Антонио Конте на посту главного тренера мадридского "Реала", сообщает "Чемпионат".

Ранее Конте покинул "Интер", после чего стало известно об уходе Зинедина Зидана из "Реала". Нурмагомедов - давний болельщик мадридского клуба.

"Конте", - написал Нурмагомедов в комментариях к посту о расставании Зидана с "Реалом" в соцсетях.

48-летний Зидан возглавлял клуб с марта 2019 года. Под его руководством "сливочные" стали чемпионами Испании в 2020-м, а в минувшем сезоне мадридцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов и заняли второе место в Ла Лиге.

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Метки:
Реал Мадрид Испания Ла Лига Зидан Зинедин Антонио Конте Нурмагомедов Хабиб

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