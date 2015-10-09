Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 21:54
 

Хаби Алонсо восхитился игроком "Реала": кто он

Хаби Алонсо восхитился игроком "Реала": кто он Хаби Алонсо. Фото: ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Ферлан Менди произвёл хорошее впечатление на тренерский штаб мадридского "Реала" после матча Лиги чемпионов c "Олимпиакосом" в Греции. Француз вышел на поле впервые за семь месяцев и, по данным DefensaCentral, уверенно выполнил свою работу в обороне, не допустив серьёзных ошибок, передают Vesti.kz.

Алонсо удивлён формой Менди

Сообщается, что главный тренер команды Хаби Алонсо не ожидал от Менди столь уверенной игры после долгой паузы. Француз дал понять руководству и тренеру, что готов помогать команде в любом качестве и не собирается жаловаться на игровое время, прекрасно понимая свою роль в составе.

Менди по-прежнему считается удобным партнёром для Винисиуса: его надёжность позволяет бразильцу меньше отрабатывать в обороне, в отличие от более атакующих Альваро Каррераса или Франа Гарсии.


Менди не фаворит тренера, но будет востребован

Алонсо предпочитает других левых защитников, однако из-за большого количества травм в оборонительной линии Менди может получить важную роль в отдельных матчах — особенно если будет в оптимальной форме. В таких ситуациях француз способен нейтрализовать сильных крайних нападающих соперника.

Контракт продлён, но его могут продать

По информации источников, Менди уже продлил контракт с "Реалом", хотя клуб официально это не объявлял. Причина — возможный летний трансфер. Длительная травма снизила интерес со стороны других команд, что усложняет продажу.

В клубе понимают: летом нужно расстаться с одним из трёх левых защитников, так как держать всех нет смысла. Однако если кто-то из игроков откажется покидать команду, "Реал" не сможет этого добиться силой — максимум, что остаётся, это не давать футболисту игрового времени.

