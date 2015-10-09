Хаби Алонсо принял решение по 20-летнему новичку "Реала"

Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо уже начал активно формировать состав на следующий сезон, и одним из первых громких решений стало доверие 20-летнему защитнику Дину Хейсену, передают Vesti.kz.

По информации Madrid Zone, молодой центрбек будет игроком стартового состава "сливочных" в сезоне 2025/26.

Хейсен официально присоединился к "Реалу" 1 июня, перейдя из английского "Борнмута" за 59,5 миллиона евро. Несмотря на молодой возраст, игрок сумел впечатлить тренерский штаб во время первых тренировок под руководством Алонсо. Новый наставник "галактикос" видит в нем важную часть обороны команды на долгосрочную перспективу.

Интрига сохраняется вокруг второго места в центре защиты. За него продолжают борьбу три опытных кандидата - немец Антонио Рюдигер, бразилец Эдер Милитао и испанец Хесус Асенсио. Пока неизвестно, кто именно составит пару Хейсену в стартовом составе, но по данным источников, Алонсо намерен активно ротировать линию обороны в предсезонке, прежде чем определиться с постоянной парой центральных защитников.