Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Гюндоган оценил влияние Гвардиолы на игру Хави

Гюндоган оценил влияние Гвардиолы на игру Хави
©twitter.com/GuardiolaTweets

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о своих целях в "Барселоне", сообщает Marca. Он отметил, что на Хави, нынешнего тренера команды, оказал влияние ее бывший наставник Хосеп Гвардиола

"Я здесь, чтобы выиграть лигу, Кубок и Лигу чемпионов. Я очень мотивирован и приехал сюда, чтобы доказать себе, что я все еще достоин этого, несмотря на то что мне 32 года.

Задача будет непростой, но мне нравятся сложные задачи. Я пришел, чтобы получать удовольствие и прежде всего побеждать. 

Гвардиола и Хави - это одна и та же школа. Гвардиола оказал влияние на Хави и его игру. Многое из того, что мы делаем здесь, похоже на то, что мы делали в "Манчестер Сити". И это также дает мне преимущество, мне будет легче адаптироваться", - сказал футболист.

Напомним, Гюндоган перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно из "Манчестер Сити", который сейчас тренирует Гвардила. Ранее он рассказал о реакции испанского специалиста на этот трансфер. Контракт с каталонцами рассчитан до 2025 года.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Гвардиола Хосеп Барселона Манчестер Сити

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus