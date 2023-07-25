Гюндоган оценил влияние Гвардиолы на игру Хави

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о своих целях в "Барселоне", сообщает Marca. Он отметил, что на Хави, нынешнего тренера команды, оказал влияние ее бывший наставник Хосеп Гвардиола.

"Я здесь, чтобы выиграть лигу, Кубок и Лигу чемпионов. Я очень мотивирован и приехал сюда, чтобы доказать себе, что я все еще достоин этого, несмотря на то что мне 32 года.

Задача будет непростой, но мне нравятся сложные задачи. Я пришел, чтобы получать удовольствие и прежде всего побеждать.

Гвардиола и Хави - это одна и та же школа. Гвардиола оказал влияние на Хави и его игру. Многое из того, что мы делаем здесь, похоже на то, что мы делали в "Манчестер Сити". И это также дает мне преимущество, мне будет легче адаптироваться", - сказал футболист.

Напомним, Гюндоган перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно из "Манчестер Сити", который сейчас тренирует Гвардила. Ранее он рассказал о реакции испанского специалиста на этот трансфер. Контракт с каталонцами рассчитан до 2025 года.