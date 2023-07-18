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Как Гвардиола отреагировал на переход Гюндогана из "Манчестер Сити" в "Барселону"

Как Гвардиола отреагировал на переход Гюндогана из "Манчестер Сити" в "Барселону"
©twitter.com/IlkayGuendogan

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал, как проинформировал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу о своем решении перейти в "Барселону". Он отметил, что испанский специалист имеет особую связь с каталонским клубом.

"Мне было важно, чтобы Пеп узнал об этом первым. Я выразил ему свою признательность. Он выглядел грустным, но мне показалось, что он также был счастлив, что я перехожу в клуб его детства, в клуб, который он любит. Пеп все еще фанат "Барсы" он смотрит все матчи. Когда мне будет нужно узнать что-либо о клубе и о городе, я обращусь к нему за советом", - цитирует Гюндогана Eurosport.

Напомним, в сезоне-2022/23 Гюндоган провел за "горожан" 51 матч во всех турнирах, в которых он забил 11 голов. Вместе с клубом футболист оформил требл, а затем перешел в "Барселону". 

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Метки:
Барселона Гвардиола Хосеп Манчестер Сити

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