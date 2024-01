Гризманн забил сумасшедший гол "Реалу" и вошел в историю

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в полуфинале Суперкубка Испании против мадридского "Реала". Гризманн отметился сумасшедшим голом на 37-й минуте в ворота "сливочных", сравняв счет в игре (2:2).

Этот мяч стал для Гризманна 174-м в составе "Атлетико" - он вышел на чистое первое место по голам за "матрасников", опередив Луиса Арагонеса (173), который выступал за мадридский клуб с 1964 по 1974 год.

