Гризманн забил сумасшедший гол "Реалу" и вошел в историю

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в полуфинале Суперкубка Испании против мадридского "Реала". Гризманн отметился сумасшедшим голом на 37-й минуте в ворота "сливочных", сравняв счет в игре (2:2).

Этот мяч стал для Гризманна 174-м в составе "Атлетико" - он вышел на чистое первое место по голам за "матрасников", опередив Луиса Арагонеса (173), который выступал за мадридский клуб с 1964 по 1974 год.

GRIEZMANN THIS IS ILLEGAL WHAT A GOAL pic.twitter.com/3dgGiinFsG — Hashím (@jackhatesgriz_) January 10, 2024

Однако гол Гризманна не спас команду: "Атлетико" уступил в дополнительное время (3:5), а "Реал" вышел в финал Суперкубка.

Напомним, Гризманн перешел в "Атлетико" из "Реала Сосьедад" в 2014 году и выступал за мадридцев на протяжении пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в "Барселону", но в 2021-м вернулся в стан "матрасников".

В текущем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал три результативные передачи. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года.

В составе "Атлетико" Гризманн выигрывал Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также доходил до финала Лиги чемпионов. В составе сборной Франции Гризманн побеждал на чемпионате мира и в Лиге наций, а также завоевывал серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства.