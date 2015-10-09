Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 23:07
 

Футбольный матч в Испании обернулся гибелью вратаря

  Комментарии

Поделиться
Футбольный матч в Испании обернулся гибелью вратаря ©instagram.com/cd_colindres_emf/

19-летний испанский вратарь "Колиндреса" Рауль Рамирес скончался после травмы головы, полученной в матче пятого дивизиона против "Ревильи", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

19-летний испанский вратарь "Колиндреса" Рауль Рамирес скончался после травмы головы, полученной в матче пятого дивизиона против "Ревильи", сообщают Vesti.kz.

Трагедия произошла после столкновения с соперником: голкипер получил удар по голове и потерял сознание.

Сначала помощь ему оказал главный тренер команды Рафа де Пенья, а затем - медсестра из числа болельщиков. Несмотря на усилия врачей, у футболиста дважды произошла остановка сердца: сначала на поле, затем в карете скорой. В больнице жизнь молодого игрока спасти не удалось.

RFEF (Королевская испанская федерация футбола) выразила соболезнования родным, близким и партнёрам по команде Рамиреса:

"Никто не должен уходить так рано. Покойся с миром".

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
1 октября 00:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр
(Франкфурт)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Айнтрахт Фр
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!