Испания
4 апреля 23:07
 

Форвард за 200 миллионов может заменить Левандовски в "Барселоне"

Роберт Левандовски. ©Depositphotos/mrogowski_photograph

ФК "Барселона" ищет нового лидера атаки на замену Роберту Левандовски. Руководство клуба рассматривает молодых и результативных форвардов, способных возглавить проект в ближайшие годы, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, главным кандидатом называют Эрлинга Холанда, нынешнюю звезду "Манчестер Сити". Его физическая мощь, стабильность и голевая результативность делают норвежца мечтой любого клуба.

Холанд не планирует немедленный переход. Он готов остаться в "Манчестер Сити", отложив возможный трансфер до 2027 года, когда "Барселона" сможет позволить себе такую сделку. Такой стратегический подход меняет ситуацию на трансферном рынке.

Если переход состоится, это станет важным шагом для клуба — не только спортивным, но и символическим, демонстрируя амбиции "Барселоны" вернуть доминирующее положение в мировом футболе.

Холанд представляет "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешёл из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.


