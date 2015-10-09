"Барселона" отказалась от трансфера Маркуса Рэшфорда после его неудачного выступления на чемпионате мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик заблокировал сделку, посчитав, что стиль игры англичанина не подходит под тактическую модель каталонского клуба.

Несоответствие тактике Флика

• Главный минус: нестабильность и сильная зависимость от свободного пространства.

• Требования тренера: высокая дисциплина без мяча и эффективная игра в прессинге.

• Мнение Флика: Рэшфорд теряет эффективность на ограниченных участках поля.

Финансовые риски

• Высокая стоимость: большая зарплата и сложные контрактные обязательства.

• Альтернатива: "Барса" ищет более надежных игроков под экосистему Ямаля и Педри.

• Итог: руководство каталонцев окончательно закрыло данный трансферный кейс.

Отметим, что Рэшфорд провел сезон-2025/26 в "Барселоне" на правах аренды, забив 14 голов и сделав 14 результативных передач в 49 матчах. Сообщалось, что каталонский клуб при желании сможет его выкупить у "Манчестер Юнайтед" за 30 миллионов евро.

Англия дошла до четвертьфинала ЧМ-2026 и на этой стадии сыграет с Норвегией. Матч состоится 12 июля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!