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Испания
Вчера 23:35
 

Флик заблокировал трансфер игрока сборной Англии в "Барселону"

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Флик заблокировал трансфер игрока сборной Англии в "Барселону" Ханси Флик. ©Depositphotos/mrogowski_photography

"Барселона" отказалась от трансфера Маркуса Рэшфорда после его неудачного выступления на чемпионате мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

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"Барселона" отказалась от трансфера Маркуса Рэшфорда после его неудачного выступления на чемпионате мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик заблокировал сделку, посчитав, что стиль игры англичанина не подходит под тактическую модель каталонского клуба.

Несоответствие тактике Флика

• Главный минус: нестабильность и сильная зависимость от свободного пространства.
• Требования тренера: высокая дисциплина без мяча и эффективная игра в прессинге.
• Мнение Флика: Рэшфорд теряет эффективность на ограниченных участках поля.


Финансовые риски

• Высокая стоимость: большая зарплата и сложные контрактные обязательства.
• Альтернатива: "Барса" ищет более надежных игроков под экосистему Ямаля и Педри.
• Итог: руководство каталонцев окончательно закрыло данный трансферный кейс.

Отметим, что Рэшфорд провел сезон-2025/26 в "Барселоне" на правах аренды, забив 14 голов и сделав 14 результативных передач в 49 матчах. Сообщалось, что каталонский клуб при желании сможет его выкупить у "Манчестер Юнайтед" за 30 миллионов евро.

Англия дошла до четвертьфинала ЧМ-2026 и на этой стадии сыграет с Норвегией. Матч состоится 12 июля.

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