Флик взял скандального футболиста в "Барселону": от него отказалась "Бавария"

Известный в прошлом немецкий футболист Жером Боатенг будет проходить тренерскую стажировку в каталонской "Барселоне", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Diario Sport.

Ранее экс-защитник сборной Германии хотел учиться тренерскому мастерству в "Баварии", за которую отыграл несколько сезонов. Однако фанаты выступили против его появления, обвиняя экс-защитника сборной Германии в женоненавистническом поведении, что вынудило мюнхенский клуб отказаться от сотрудничества.

В итоге Боатенг договорился с "Барселоной". Ему разрешили в течение 10 дней посещать базу клуба, проводить время с Ханс-Дитером Фликом и его тренерским штабом, следить за тренировками.

Экс-защитник уже посетил матч "Барселоны" (U-16) против "Эспаньола", где он сперва наблюдал со специально выделенного места, а затем – из-за ворот "сине-гранатовых".

Карьера и достижения Боатенга

37-летний Боатенг в сентябре 2025 года объявил о завершении карьеры. Его последним клубом был австрийский ЛАСК, за который он отыграл 14 матчей.

Боатенг является воспитанником академии "Герты", где начал свою профессиональную карьеру. С 2007 по 2010 год защитник выступал за "Гамбург", за который провел 113 матчей, забил два мяча и сделал девять результативных передач. В мае 2010 года Боатенг перешел в английский "Манчестер Сити", а спустя год его выкупила "Бавария" за 15 миллионов евро.

В составе немецкого клуба он взял 25 трофеев, включая девять побед в Бундеслиге и две в Лиге чемпионов. Всего за "Баварию" немец сыграл 363 матча, забил десять мячей и отдал 25 результативных пасов.

После ухода из "Баварии" в 2021 году Боатенг сменил несколько клубов в разных странах: он играл за "Лион" во Франции, "Салернитану" в Италии и ЛАСК. Самая высокая трансферная цена игрока была зафиксирована в июле 2016 года - 45 миллионов евро на портале Transfermarkt.

В сборной Германии Боатенг выступал с 2009 по 2018 год, провёл 76 матчей, забил один мяч. Вместе со национальной командой защитник становился чемпионом мира в 2014 году и бронзовым призером мундиаля (2010).

Скандалы Боатенга

В конце своей карьеры Боатенг оказался в центре скандалов. Его обвиняля в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чьё тело обнаружили в 2021 году.

Кроме того, Боатенг был обвинён в нанесении телесных повреждений другой бывшей девушке Шерин Зенлер. Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении: Боатенг получил условный штраф в размере 200 тысяч евро.