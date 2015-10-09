Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик намерен провести встречу с Ламином Ямалем и Рафиньей после спорного эпизода в матче против "Вильярреала", передают Vesti.kz.

Инцидент произошёл при счёте 0:2 в пользу "Вильярреала", когда Ямаль заработал пенальти. Испанец попросил у Рафиньи пробить 11-метровый, но не смог его реализовать.

После случившегося Флик намерен обсудит ситуацию с игроками.

"Исполнитель пенальти определяется на поле. Возможно, мне придется подумать об изменениях, я не уверен. Я поговорю с Рафиньей и Ламином Ямалем, чтобы понять, как мы будем действовать в будущем. Оба способны забивать пенальти, но нам нужно решить, как мы хотим управлять этим дальше", — сказал наставник "Барселоны".

По данным Mundo Deportivo, статистика пенальти говорит в пользу Рафиньи. Бразилец забил все 11 пенальти, которые он пробивал за "Барселону". За всю карьеру бразилец реализовал 24 из 25 ударов с точки, промахнувшись лишь однажды с клубом "Витория Гимарайнш".

Ямаль же реализовал 7 из 10 пенальти за "Барселону", а также забил один за сборную Испании в Лиге наций и промахнулся в серии пенальти. Всего у него 8 точных ударов из 12.

Ламин Ямаль выбыл из состава "Барселоны" после камбэка в Ла Лиге

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!