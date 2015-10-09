Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 23:04
 

Флик шокировал своим решением: почему он разрешил вратарю "Барсы" курить

  Комментарии

Поделиться
Флик шокировал своим решением: почему он разрешил вратарю "Барсы" курить ©Depositphotos.com/Musiu0

Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсны рассказал забавную историю о том, как главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик неожиданно разрешил ему… курить, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсны рассказал забавную историю о том, как главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик неожиданно разрешил ему… курить, сообщают Vesti.kz.

"Мы с тренером недавно сидели в сауне, и я спросил его, что он думает (о курении Щенсны). Тренер ответил, что важно то, что я делаю на поле. "Если ты суперпрофессионал, можешь курить даже во время церемонии награждения", – приводит слова Щенсного Sport.es.

Как напоминает "Чемпионат", раньше эта привычка уже ставила польского вратаря в неудобное положение. В 2015 году, выступая за лондонский "Арсенал", Щенсны был застукан с сигаретой в душевой после матча с "Саутгемптоном" (0:2). Тогда Арсен Венгер немедленно отправил его в запас, а позже и вовсе отдал в аренду в "Рому".

Напомним, что в августе 2024 года Щенсны объявил о завершении карьеры, однако спустя пару месяцев вернулся в футбол, подписав контракт с "Барселоной". В нынешнем сезоне он провёл девять матчей, пропустив 17 мячей.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 декабря 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 87 человек

Реклама

Живи спортом!