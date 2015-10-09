Флик шокировал своим решением: почему он разрешил вратарю "Барсы" курить

Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсны рассказал забавную историю о том, как главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик неожиданно разрешил ему… курить, сообщают Vesti.kz.

"Мы с тренером недавно сидели в сауне, и я спросил его, что он думает (о курении Щенсны). Тренер ответил, что важно то, что я делаю на поле. "Если ты суперпрофессионал, можешь курить даже во время церемонии награждения", – приводит слова Щенсного Sport.es.

Как напоминает "Чемпионат", раньше эта привычка уже ставила польского вратаря в неудобное положение. В 2015 году, выступая за лондонский "Арсенал", Щенсны был застукан с сигаретой в душевой после матча с "Саутгемптоном" (0:2). Тогда Арсен Венгер немедленно отправил его в запас, а позже и вовсе отдал в аренду в "Рому".

Напомним, что в августе 2024 года Щенсны объявил о завершении карьеры, однако спустя пару месяцев вернулся в футбол, подписав контракт с "Барселоной". В нынешнем сезоне он провёл девять матчей, пропустив 17 мячей.

