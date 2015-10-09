Флик принял решение по конкуренту Ямаля: "Барса" купила его за копейки

Вингер датского "Копенгагена" Руни Бардегджи готовится к переходу в каталонскую "Барселону", передают Vesti.kz. 19-летний вингер прошел первую часть медосмотра перед трансфером.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, шведский нападающий присоединится к "сине-гранатовым" и отправится с командой на предсезонное азиатское турне.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку высоко оценивают потенциал молодого футболиста. Это стало причиной включения Руни сразу в основной состав, несмотря на молодой возраст и недавний трансфер.

Отмечается, что клубы уже согласовали основные детали сделки. Трансфер Бардегджи обойдется "Барселоне" в два миллиона евро. Ожидается, что переход состоится на этой неделе.

Бардегджи оказался в системе "Копенгагена" в 14 лет. Он удачно выступал за различные возрастные команды из Дании, что открыло ему путь к основе. В 16 лет он дебютировал в составе "Копенгагена", а уже в марте 2023 Руни играл в Лиге конференций. С момента первого матча он сыграл в 84 играх, забив 15 голов.

Однако почти весь прошлый сезон вингер пропустил из-за разрыва крестообразной связки. Он вернулся на поле только в марте 2025-го.

Добавим, что Руни – правый вингер, а это значит, что за место в основе "Барселоны" он будет конкурировать с Ламином Ямалем.