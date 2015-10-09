Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик придумал необычный способ сохранить силы лидеров команды перед решающими матчами сезона, сообщают Vesti.kz.

Немецкий специалист на протяжении ноября придерживался особой стратегии распределения игрового времени. Тренерский штаб каталонцев поставил перед собой задачу снизить нагрузку на ключевых футболистов, чтобы избежать переутомления и минимизировать риск травм в преддверии напряжённой концовки 2026 года.

За последние четыре матча за клуб и сборные Педри провёл на поле 194 минуты, Ламин Ямаль и Жоан Гарсия - по 180, Рафинья - 175, Пау Кубарси - 135. Меньше всех из этой группы сыграл Эрик Гарсия - 84 минуты.

Особое внимание Флик уделил восстановлению ведущих исполнителей перед двумя принципиальными испытаниями. В ближайшее время "Барселону" ждут матчи с мадридским "Атлетико" и английским "Манчестер Сити".

🚨 Hansi Flick has implemented a specific workload management strategy throughout November to protect Barcelona's key players, reduce fatigue and prevent injuries ahead of a demanding end to 2026... The minutes played for club and country over the last four matches: - Pedri: 194' - Lamine Yamal: 180' - Joan García: 180' - Raphinha: 175' - Pau Cubarsí: 135' - Eric García: 84' The coaching staff considered it a priority to give their most important players some rest ahead of the crucial upcoming games against Atlético Madrid and Manchester City. — @sport — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 26, 2026

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