Флик охладел к трансферу форварда после его игры на ЧМ-2026

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик недоволен нестабильностью Маркуса Рэшфорда. Очередным поводом для сомнений стало слабое выступление вингера за сборную Англии в матче против ДР Конго на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Провал в сборной на фоне конкурента

Рэшфорд вышел в стартовом составе против ДР Конго, но отыграл пассивно, не создавал остроты и был заменен. Вышедший вместо него Энтони Гордон из "Ньюкасла" кардинально изменил игру, отдав две голевые передачи на Харри Кейна и принеся Англии победу. Этот матч вновь подчеркнул главную проблему Маркуса - способность полностью растворяться на поле.

Несоответствие системе Ханси Флика

Аналогичные претензии к Рэшфорду возникали и во время его аренды в Каталонии. Несмотря на хорошую итоговую статистику, англичанин чередовал яркие матчи с провальными. Флику для построения энергозатратного футбола нужны надежные исполнители, готовые прессинговать, отрабатывать в обороне без мяча и поддерживать высокий темп все 90 минут. Рэшфорд этим требованиям не соответствует.

Отказ от трансфера ради более стабильной альтернативы

Срок обязательной активации выкупа за 30 миллионов евро уже истек, и текущий ЧМ рассматривается клубом как финальный экзамен для игрока. Высокие финансовые требования "Манчестер Юнайтед" и большая зарплата футболиста делают покупку слишком рискованной инвестицией. Руководство "Барселоны" и Ханси Флик склоняются к тому, чтобы потратить эти деньги на покупку более стабильного левого вингера к следующему сезону.

Напомним, что Англия добралась до 1/8 финала ЧМ-2026, где 6 июля сыграет с Мексикой.

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