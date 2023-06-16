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Финансовые проблемы? Долю акций "Барселоны" могут продать арабским инвесторам

Финансовые проблемы? Долю акций "Барселоны" могут продать арабским инвесторам
©twitter.com/FCBarcelona

По словам журналиста Хосе Альвареса из издания El Chiringuito, "Барселона" рассматривает возможность преобразования своей организационно-правовой формы, и катарские или саудовские инвесторы могут приобрести долю в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время "Барселона" официально является некоммерческой организацией, полностью принадлежащей ее членам - сосьосам.

По данным, клуб из Каталонии рассматривает возможность продажи 49 процентов доли в клубе частному инвестиционному фонду в целях преодоления финансовых трудностей.

В последние недели президент "Барселоны" Жоан Лапорта посетил Саудовскую Аравию, а в настоящее время находится в Катаре.

"Клуб изучает вариант смешанной модели владения. В этом случае бóльшая доля клуба по-прежнему будет принадлежать сосьос, за которыми будет последнее слово.

"Барса» рассматривает этот вариант, потому что ситуация в клубе сложная", – сообщил Альварес.

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Метки:
Барселона Катар Саудовская Аравия

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