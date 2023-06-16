Финансовые проблемы? Долю акций "Барселоны" могут продать арабским инвесторам

По словам журналиста Хосе Альвареса из издания El Chiringuito, "Барселона" рассматривает возможность преобразования своей организационно-правовой формы, и катарские или саудовские инвесторы могут приобрести долю в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время "Барселона" официально является некоммерческой организацией, полностью принадлежащей ее членам - сосьосам.

По данным, клуб из Каталонии рассматривает возможность продажи 49 процентов доли в клубе частному инвестиционному фонду в целях преодоления финансовых трудностей.

В последние недели президент "Барселоны" Жоан Лапорта посетил Саудовскую Аравию, а в настоящее время находится в Катаре.