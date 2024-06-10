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Новости спорта Футбол Испания
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Фанаты испанского клуба сурово поплатились за расизм в адрес звезды "Реала"

Фанаты испанского клуба сурово поплатились за расизм в адрес звезды "Реала"
©x.com/realmadrid

Болельщики испанской "Валенсии" получили тюремные сроки за расизм в адрес вингера "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Скандальный инцидент произошел 21 мая 2023 года когда в рамках 35-го тура Ла Лиги в матче "Валенсия" - "Реал". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В ходе этого матча разразился скандал: болельщики "Валенсии" допустили расистские оскорбления в адрес бразильского игрока.

В результате Королевский футбольный союз Испании оштрафовал клуб на 45 тысяч евро и закрыл южную трибуну стадиона "Месталья" на несколько матчей.

Полиция задержала троих причастных к инциденту, приговорив их к восьми месяцам тюремного заключения и оплате всех судебных издержек. Также им было запрещено посещать футбольные матчи на протяжении двух лет.

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Метки:
Реал Мадрид Испания

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